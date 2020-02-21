dv.ee • 21 февраля 2020
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Прокуратура

Сынаялги подали в Госпрокуратуру жалобу на чиновников

Один из владельцев Eleon Андрес Сынаялг считает, что Министерство обороны должно считаться с тем влиянием ветропарка, которое оно ранее само согласовало.  Фото: Лийз Трейманн

Присяжные адвокаты из адвокатских бюро Derling Primus и Supremia, представляющие застройщика ветряного парка Айду, отправили сегодня в Госпрокуратуру жалобу на совершение преступления, потому что чиновники Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - TTJA) заведомо приняли незаконное решение, сообщила пресс-служба компании Eleon, принадлежащая братьям Сынаялгам.

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