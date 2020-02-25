В январе объемы перевалки грузов в портах Эстонии выросли на 1,4%

Судно в порту Мууга. Фото: Лийз Трейманн

Грузооборот портов Эстонии в январе за год вырос на 1,4% до 2,65 млн тонн, передает rus.err.ee.

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В январе было погружено на суда в общей сложности 1,91 млн тонн и разгружено 0,7 млн тонн грузов, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В январе прошлого года через эстонские порты прошло 2,62 млн тонн грузов.

В 2019 году из портов Эстонии было перевезено 37,6 млн тонн грузов, что на 1,7 млн тонн больше, чем в 2018 году.