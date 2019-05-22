9 любопытных стартапов, представленных на Latitude59

На масштабной конференции инноваций Latitude59, которая проходила на прошлой неделе в Таллинне, были представлены сотни стартапов разных уровней «зрелости». Здесь мы собрали 9 наиболее оригинальных идей - это в большинстве своём компании возрастом 1-4 лет некоторые из которых уже успешно работают и приносят прибыль.

Компании VideoCV и Zelos стали получателями инвестиции в 225 000 евро на развитие своих платформ. Фото: Ahto Sooaru

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