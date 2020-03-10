Tallinn Music Week перенесли из-за коронавируса
Из-за риска распространения коронавируса организаторы музыкального фестиваля Tallinn Music Week ( TMW) решили перенести запланированный на 25-29 марта фестиваль. Предполагается, что TMW пройдет с 26 по 30 августа.
По словам руководителя TMW Хелен Сильдна, организаторы еще на прошлой неделе верили, что смогут провести фестиваль согласно рекомендациям Департамента здоровья, но сейчас ситуация изменилась. "Решающим стал международный состав участников. Надеемся, что в августе сможем провести фестиваль более безопасно", – сообщила Сильдна, передает rus.err.ee.
Департамент здоровья сообщил сегодня, что в Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 13 человек. Во ворник утром было выявлено заражение у двоих взрослых жителей Таллинна. Один из них вернулся в Эстонию из Северной Италии, второй - из Франции. Позже вирус был обнаружен еще у одного гражданина Эстонии, который приехал из Северной Италии через Женеву.
Эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать по Европе в Италию, Францию и Германию, а за ее пределами в Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею.
Департамент здоровья напоминает, что вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья.