Tallinn Music Week перенесли из-за коронавируса

По словам руководителя TMW Хелен Сильдна, решающим стал международный состав участников. Фото: Андрес Хаабу

Из-за риска распространения коронавируса организаторы музыкального фестиваля Tallinn Music Week ( TMW) решили перенести запланированный на 25-29 марта фестиваль. Предполагается, что TMW пройдет с 26 по 30 августа.

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По словам руководителя TMW Хелен Сильдна, организаторы еще на прошлой неделе верили, что смогут провести фестиваль согласно рекомендациям Департамента здоровья, но сейчас ситуация изменилась. "Решающим стал международный состав участников. Надеемся, что в августе сможем провести фестиваль более безопасно", – сообщила Сильдна, передает rus.err.ee.

Департамент здоровья сообщил сегодня, что в Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 13 человек. Во ворник утром было выявлено заражение у двоих взрослых жителей Таллинна. Один из них вернулся в Эстонию из Северной Италии, второй - из Франции. Позже вирус был обнаружен еще у одного гражданина Эстонии, который приехал из Северной Италии через Женеву.

Эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать по Европе в Италию, Францию и Германию, а за ее пределами в Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею.

Департамент здоровья напоминает, что вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья.