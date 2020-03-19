Из-за ЧП производства рискуют потерять часть иностранных работников

Государство пока что не продлевает разрешения на работу иностранцев - таким образом, они остаются без работы и из-за закрытых границ попадают в ловушку. Промышленные компании, работающие на полную мощность, рискуют потерять работников, необходимых, чтобы поддерживать производство.

Дополнено: В четверг 19.03 правительство решило, что те иностранцы, которые оказались в Эстонии после введения чрезвычайного положения, получат право работать, даже если их разрешение на работу истекает.