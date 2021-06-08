Каллас: переход на эстоноязычное образование состоится не позднее 2035 года

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что данное Министерству образования и науки задание составить план действий в области эстоноязычного образования можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке, пишет rus.err.ee.

С соответствующим вопросом относительно программы действий правительства Эстонии на 2021-2023 годы к Каллас обратились оппозиционные депутаты Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, Рийна Сиккут, Хельо Пикхоф и Эдуард Одинец, пожелавшие узнать о запуске программы действий в области эстоноязычного образования и можно ли эту программу считать подготовкой правительства к переходу на эстоноязычное образование?

Каллас ответила утвердительно, заявив, что это произойдет не позднее 2035 года.

По ее словам, Министерство образования и науки пока что составляет план, и на таком раннем этапе Закон об основной школе и гимназии меняться не будет.

Каллас подчеркнула, что этот план действий следует понимать именно так, как написано: что запускается план действий по образованию на эстонском языке, чтобы дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни, а также продолжить учебу на следующей образовательной ступени.