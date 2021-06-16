BLRT Grupp объявил о завершении второго этапа развития судоремонтного направления
Концерн BLRT Grupp объявил о завершении второго этапа развития судоремонтного направления ремонтом трубоукладочного судна Flintstone, пишет пресс-служба компании. Это судно является флагманом флота бельгийской компании DEME Offshore, занимающейся дноуглубительными и морскими строительными работами по всему миру.
Трубоукладочное судно Flintstone длиной 155 метров, шириной 32 метра и дедвейтом 20 000 тонн – это первое судно такого класса от DEME Offshore, отремонтированное в новом, введенном в эксплуатацию доке №170 на верфи в Клайпеде. Покинув док после ремонта, судно вышло в море, взяв курс на Норвегию.
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