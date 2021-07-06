Активисты обжаловали решение суда по новому маслозаводу Eesti Energia

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Объединяющая молодых экологических активистов некоммерческая организация Loodusvõlu подала в понедельник в Тартуский окружной суд апелляцию на решение Тартуского административного суда, отказавшегося пересмотреть разрешение на строительство нового завода сланцевого масла, который собирается построить в Ида-Вирумаа госкомпания Eesti Energia.

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"Строительство маслозавода в долгосрочном плане не поддержит развитие Ида-Вирумаа и остальной Эстонии, и причинит вред нашей общей жизненной среде. В свете природных изменений и предупреждений тысяч ученых строительство маслозавода - исключительно отсталый шаг", - пояснила активистка Керту Биргит Антон, передает rus.err.ee.

В апреле 2020 года НКО Loodusvõlu, созданное молодыми климатическими активистами движения Fridays For Future в Эстонии, обратилось в Тартуский административный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство масляного завода Enefit 282, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу.

НКО Loodusvõlu удалось добиться от суда предварительной правовой защиты и приостановить действие разрешения на строительство на время судебного разбирательства. Они аргументировали свое требование тем, что строительство может поставить под угрозу находящийся поблизости заповедник.

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В июне суд отклонил прошение об отзыве разрешения на строительство сланцевого завода Enefit.

Подача апелляции означает, что решение административного в силу пока не вступит, и продолжит действовать первичная правовая защита.