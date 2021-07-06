Отто Пукк переизбран на должность председателя совета Союза электронной промышленности Эстонии

Отто Пукк. Фото: Raul Mee

Союз электронной промышленности Эстонии на общем собрании утвердил состав совета из 10 членов на следующие два года. Председателем совета останется президент Incap Corporation Отто Пукк. Об этом сообщает пресс-служба союза.

По словам Пукка, общая цель союза и его совета - сделать голос и потребности сектора электроники более заметными. «Несмотря на то, что промышленность составляет важную часть экономики Эстонии, в настоящее время не существует видения Эстонии как промышленной высокотехнологичной страны, чьи производства могли бы вывести нашу экономику на новый уровень. В нашем Союзе более 70 организаций – в том числе промышленные предприятия, научно-исследовательские учреждения и компании по подбору персонала, что помогает нам очень четко видеть общие проблемы и вызовы промышленного сектора Эстонии. По нашей оценке, нынешняя промышленная политика нуждается в поддержке во всех важных областях, и как отраслевой союз, мы хотим быть партнером государства в инициировании этих изменений», - сказал Пукк.