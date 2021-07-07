Рост цен на строительство сказывается на инвестиционных планах государства

Тендер на строительство тигровой долины был проведен в апреле, однако все предложения превышали предусмотренную сумму. Фото: Indrek Susi

Рост цен на стройматериалы сказывается как на бюджете Таллинна, так и государства: стоимость госзакупок растет, а предложений поступает все меньше, пишет rus.err.ee.

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В середине апреля был проведен тендер на строительство тигровой долины, который был завершен без подряда, так как все предложения превышали предусмотренную сумму в 2,6 млн евро.

Единое здание для полиции и спасателей на острове Рухну вызвались строить три фирмы, но они запросили слишком много, поэтому договор заключен не был.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, на инвестиции города в этом году потребуется больше запланированных 38 млн евро: «В случае каждого результата необходимо решать, адекватны ли ценовые предложения, обернется ли отсрочка тендера еще большим удорожанием».

Кылварт добавил, что фирмы стараются включить в стоимость всевозможные риски, однако подобные суммы не посильны ни для одного самоуправления.