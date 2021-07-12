Лучшим игроком Евро-2020 стал вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма отбивает удар полузащитника сборной Англии Букайо Сака. Фото: PAUL ELLIS

Вратарь сборной Италии 22-летний Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.

В финальном матче с Англией Доннарумма отбил 2 удара в серии послематчевых пенальти.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Лучшим бомбардиром Евро-2020 стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого пять голов.