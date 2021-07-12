Отели и рестораны испытывают нехватку персонала
Во время коронакризиса многие сотрудники отелей и ресторанов вынуждены были покинуть место работы. По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, теперь сектор обслуживания столкнулся с серьезной проблемой, поскольку за короткое время необходимо найти большое количество новых работников, пишет ERR.
«Если раньше наймом занимался один отель, то теперь все сразу», - объясняет Кяпп. По его словам, еще одна проблема заключается в том, что сектор услуг имеет репутацию нестабильного сектора.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.