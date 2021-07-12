Отели и рестораны испытывают нехватку персонала

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Во время коронакризиса многие сотрудники отелей и ресторанов вынуждены были покинуть место работы. По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, теперь сектор обслуживания столкнулся с серьезной проблемой, поскольку за короткое время необходимо найти большое количество новых работников, пишет ERR.

«Если раньше наймом занимался один отель, то теперь все сразу», - объясняет Кяпп. По его словам, еще одна проблема заключается в том, что сектор услуг имеет репутацию нестабильного сектора.