Эстония ужесточает правила въезда в страну из Евросоюза

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Со следующего понедельника, 19 июля, по прибытии в Эстонию не будет применяться 10-дневное ограничение свободы передвижения для тех, кто приезжает из стран Европейского Союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, где показатель распространения коронавируса не превышает 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней, пишет rus.err.ee.

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До сих пор приезжать в Эстонию без ограничений можно было из европейских стран, где двухнедельный показатель заражения Covid-19 не превышал 150 на 100 000 человек.

Со следующего понедельника лица, прибывающие в Эстонию из стран Европейского Союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, в которых кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней находится в пределах от 75 до 200 случаев на 100 000 жителей, должны будут подтвердить наличие у них негативного теста на коронавирус или сертификата о прохождении полного курса вакцинации.

При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней.