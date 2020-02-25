Маргус Вяхи: в Эстонии у Силламяэского порта нет конкурентов

Силламяэский порт. Фото: Рауль Меэ

Член правления АО "Силламяэский порт" Маргус Вяхи рассказал изданию "Силламяэский Вестник", что Силламяэский порт не конкурирует с портами Мууга, Пальяссааре и Палдиски, так как основные транзитные товары, которые отправляет порт Силламяэ, ни в какой другой порт не идут, потому что там нет соответствующих терминалов и таких глубоководных причалов.

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Также Вяхи подтвердил, что сейчас в контейнерном терминале Силламяэского порта нет контейнеров. "Знаю, что руководство терминала Silsteve активно работает и с Maersk, и с другими перевозчиками, чтобы восстановить перевалку контейнеров", - пояснил он. Но, по его словам, перевалка контейнеров в общих объемах грузоперевозок занимает маленькую долю.

"Мы намерены строить и новые причалы, и новые склады, развивать, если у государства есть интерес, пассажирское паромное сообщение. Думаю, что в ближайшие годы здесь появятся два-три новых предприятия и новые виды грузов", - рассказал Вяхи.