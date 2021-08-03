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Продажа здания Danske Bank принесла Нейнару Сели почти 3 млн евро

Компания бизнесмена Нейнара Сели, купившая более полутора лет назад здание Danske Bank в центре Таллинна, заработала на его продаже почти 3 млн евро.

Компания Нейнара Сели неплохо заработала на продаже здания Danske Bank Фото: Лийз Трейманн

Принадлежащая Сели компания KEK Arendus приобрела здание филиала Danske Bank в Таллинне на Нарвском шоссе в октябре 2019 года, сообщает Äripäev.