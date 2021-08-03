Продажа здания Danske Bank принесла Нейнару Сели почти 3 млн евро
Компания бизнесмена Нейнара Сели, купившая более полутора лет назад здание Danske Bank в центре Таллинна, заработала на его продаже почти 3 млн евро.
Принадлежащая Сели компания KEK Arendus приобрела здание филиала Danske Bank в Таллинне на Нарвском шоссе в октябре 2019 года, сообщает Äripäev.
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