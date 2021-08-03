dv.ee • 3 августа 2021 в 12:56
Новости
Только для подписчиков
Недвижимость

Продажа здания Danske Bank принесла Нейнару Сели почти 3 млн евро

Компания бизнесмена Нейнара Сели, купившая более полутора лет назад здание Danske Bank в центре Таллинна, заработала на его продаже почти 3 млн евро.

Компания Нейнара Сели неплохо заработала на продаже здания Danske Bank  Фото: Лийз Трейманн

Принадлежащая Сели компания KEK Arendus приобрела здание филиала Danske Bank в Таллинне на Нарвском шоссе в октябре 2019 года, сообщает Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Недвижимость
    Строительство
    Предпринимательство
    Эстония
    KEK ARENDUS OÜ
    ESTIKO AS
    BIGBANK AS
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи