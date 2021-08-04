airBaltic возобновляет авиасообщение между Таллинном и Вильнюсом

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic сообщила, что начиная со среды возобновляет авиасообщение по маршруту Таллинн-Вильнюс, пишет rus.err.ee.

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Как сообщили в авиакомпании, прямые авиарейсы между двумя городами будут обслуживаться два раза в неделю.

Сейчас airBaltic предлагает прямые рейсы в Таллинн, Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Ниццу, Осло, Париж, Зальцбург, Стокгольм и Вильнюс, а также рейсы с пересадками в Риге.

Авиакомпания настоятельно просит пассажиров перед началом путешествия проверять правила въезда в страну назначения, так как они различаются и все еще могут изменяться в короткие сроки.