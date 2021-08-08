dv.ee • 8 августа 2021 в 9:06
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Virgin Galactic вновь предлагает билеты на полеты в космос

Компания Virgin Galactic возобновила продажу билетов на суборбитальные полеты по стартовой цене 450 000 долларов за место, сообщает BBC News.

Ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic  Фото: VIRGIN GALACTIC, Reuters/Scanpix

Ранее Virgin Galactic продавала билеты по 250 000 долларов, однако в 2014 году продажи были прекращены после крушения космоплана SpaceShipTwo, в ходе которого погиб пилот и пострадал член экипажа, напоминает BBC News.

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