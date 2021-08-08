Virgin Galactic вновь предлагает билеты на полеты в космос
Компания Virgin Galactic возобновила продажу билетов на суборбитальные полеты по стартовой цене 450 000 долларов за место, сообщает BBC News.
Ранее Virgin Galactic продавала билеты по 250 000 долларов, однако в 2014 году продажи были прекращены после крушения космоплана SpaceShipTwo, в ходе которого погиб пилот и пострадал член экипажа, напоминает BBC News.
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