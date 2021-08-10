dv.ee • 10 августа 2021 в 5:54
Новости
Только для подписчиков
Экспорт

В июне импорт товаров достиг исторических максимумов

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июне нынешнего года увеличился по сравнению с июнем прошлого года на 26%, тогда как импорт - на 45%.

Фура на шоссе Таллинн-Тарту (иллюстративное фото)  Фото: Андрас Кралла

В втором квартале объемы экспорта в целом увеличились в сравнении с прошлым годом на 41%, импорта - на 49%, сообщает Департамент статистики.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Экспорт
    Импорт
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи