В июне импорт товаров достиг исторических максимумов

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июне нынешнего года увеличился по сравнению с июнем прошлого года на 26%, тогда как импорт - на 45%.

Фура на шоссе Таллинн-Тарту (иллюстративное фото) Фото: Андрас Кралла

В втором квартале объемы экспорта в целом увеличились в сравнении с прошлым годом на 41%, импорта - на 49%, сообщает Департамент статистики.