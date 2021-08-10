В июне импорт товаров достиг исторических максимумов
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июне нынешнего года увеличился по сравнению с июнем прошлого года на 26%, тогда как импорт - на 45%.
В втором квартале объемы экспорта в целом увеличились в сравнении с прошлым годом на 41%, импорта - на 49%, сообщает Департамент статистики.
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