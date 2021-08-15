Хейти Хяэль и Тийт Пруули поддержали выдвижение Соомере в президенты
Академика Тармо Соомере рассматривали как "кандидата в кандидаты" в президенты, однако в прошлую пятницу спикер парламента Юри Ратас сообщил, что Соомере не получит достаточной поддержки со сторону партий. Позже он добавил, что все-таки Соомере еще может стать кандидатом. Фото: Raul Mee
Группа деятелей культуры и предпринимателей направила в Рийгикогу открытое письмо, в котором выразила поддержку кандидатуре академика Тармо Соомере на пост президента Эстонии.
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