Хейти Хяэль и Тийт Пруули поддержали выдвижение Соомере в президенты

Академика Тармо Соомере рассматривали как "кандидата в кандидаты" в президенты, однако в прошлую пятницу спикер парламента Юри Ратас сообщил, что Соомере не получит достаточной поддержки со сторону партий. Позже он добавил, что все-таки Соомере еще может стать кандидатом. Фото: Raul Mee