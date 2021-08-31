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Александра Матвеева

31 августа 2021 в 8:23 Поделиться:









Vabaks.ee возвращает деньги инвесторам

Председатель правления Vabaks OÜ Марко Вайк. Фото: Andras Kralla

Компания Vabaks OÜ, оперирующая спорным порталом по выплате пенсионных накоплений Vabaks.ee, сообщила о возврате денег инвесторам. Начиная с сентября, инвесторы получат назад вложенные в компанию суммы, однако останутся без обещанной прибыли в 15-18 процентов годовых.

Люди, которые уже получили свои пенсионные накопления через портал, будут освобождены от различных дополнительных плат.