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10 сентября 2021 в 11:20 Поделиться:









Лутсар: до снятия ограничений Эстонии еще далеко

Ирья Лутсар. Фото: Andres Haabu

Северные страны одна за другой сообщают о снятии коронавирусных ограничений или достижении предшествующего такому шагу уровня вакцинации населения, но Эстонии до этого еще далеко, сообщила в четверг глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV.

Лутсар отмечает, что, например, в Дании двумя дозами вакцинирован 71% населения, в то время как в Эстонии этот показатель слегка превышает 55%, передает rus.err.ee.

В научном совете предложили правительству, что отменить ограничения можно было бы при вакцинации двумя дозами 70% всего населения и 85% в группах риска.

По словам Лутсар, пока невозможно сказать, когда Эстония достигнет этого уровня. "Все знают, что темп вакцинации у нас затормозился. Не знаю, что тут еще можно сделать, кроме призыва людей вакцинироваться", - признала профессор Тартуского университета.