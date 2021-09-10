Лутсар: до снятия ограничений Эстонии еще далеко
Ирья Лутсар. Фото: Andres Haabu
Северные страны одна за другой сообщают о снятии коронавирусных ограничений или достижении предшествующего такому шагу уровня вакцинации населения, но Эстонии до этого еще далеко, сообщила в четверг глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV.
Лутсар отмечает, что, например, в Дании двумя дозами вакцинирован 71% населения, в то время как в Эстонии этот показатель слегка превышает 55%, передает rus.err.ee.
В научном совете предложили правительству, что отменить ограничения можно было бы при вакцинации двумя дозами 70% всего населения и 85% в группах риска.
По словам Лутсар, пока невозможно сказать, когда Эстония достигнет этого уровня. "Все знают, что темп вакцинации у нас затормозился. Не знаю, что тут еще можно сделать, кроме призыва людей вакцинироваться", - признала профессор Тартуского университета.
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