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    В больницах с коронавирусом находятся 168 человек, за сутки умерли двое

    В больницах с коронавирусом находятся 168 пациентов, из которых 73,2% не были вакцинированы, а у 26,8% был пройден курс вакцинации.

    За сутки скончались два инфицированных коронавирусом человека: мужчина в возрасте 81 года и 82-летняя женщина, пишет ERR. Всего от последствий COVID-19 в Эстонии умерли 1312 человек.
    За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4704 теста на коронавирус, из которых 329 оказались положительными. Среди новых инфицированных 253 не были привиты от коронавируса, а 76 - прошли полный курс вакцинации.
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Цены на природный газ бьют новые рекорды. Прошлогодний кризис доставок североамериканского сжиженного природного газа дал о себе знать сейчас, ведь индустрии нужно время, чтобы восстановиться. Тем временем, цены на американских хабах растут, что тем более не стимулирует американские компании вкладывать в экспорт. Растет и спрос в Азии, который привел к рекордным ценам на газ в регионе, пишет эксперт по энергетике Андрей Белый.
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