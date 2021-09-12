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dv.ee

12 сентября 2021 в 9:30 Поделиться:









В больницах с коронавирусом находятся 168 человек, за сутки умерли двое

В больницах с коронавирусом находятся 168 пациентов, из которых 73,2% не были вакцинированы, а у 26,8% был пройден курс вакцинации.

За сутки скончались два инфицированных коронавирусом человека: мужчина в возрасте 81 года и 82-летняя женщина, пишет ERR . Всего от последствий COVID-19 в Эстонии умерли 1312 человек.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4704 теста на коронавирус, из которых 329 оказались положительными. Среди новых инфицированных 253 не были привиты от коронавируса, а 76 - прошли полный курс вакцинации.