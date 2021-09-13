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13 сентября 2021 в 9:51 Поделиться:









Покидающий пост гендиректора НТД Яэгер возглавит Apollo Group

Мадис Яэгер. Фото: Liis Treimann

Покидающий на следующей неделе пост генерального директора Налогово-таможенного департамента Мадис Яэгер с 1 октября возглавит предприятие Apollo Group, сообщает rus.err.ee.

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На посту руководителя концерна Apollo Group Мадис Яэгер сменит Маури Дорбека, который станет возглавлять ресторанный бизнес предприятия.

"Apollo уже на сегодня является мощным развлекательным концерном, причем не только в Эстонии. Привлекательным место руководителя такого предприятия делают три компонента: расширение охвата, создание синергии и повышение эффективности", - отметил Яэгер.

В августе Мадис Яэгер объявил о том, что решил продолжить карьеру в частном секторе.

Последний рабочий день Яэгера – 19 сентября, он возглавлял департамент чуть более девяти месяцев.