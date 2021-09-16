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    Ситуация на рынке недвижимости: действительно ли бум закончился?

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Если в первом полугодии текущего года рынок недвижимости рос не по дням, а по часам, то, по оценкам экспертов, во втором полугодии должна была произойти стабилизация. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане оценил, остаётся ли рынок активным или ситуация начинает постепенно охлаждаться.

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