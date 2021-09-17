  • Поделиться:

    К муниципальным выборам в столице сдадут около десяти строительных объектов

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    В последние недели перед муниципальными выборами, которые состоятся 17 октября, в эстонской столице собираются сдать не менее десятка различных строительных объектов, пишет rus.err.ee.

    По данным Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных служб, в сентябре должны быть завершены семь, а в октябре - восемь различных ремонтируемых дорог и строящихся велодорожек.
    Если в сентябре в пяти столичных районах - Нымме, Кристийне, Хааберсти, Пирита и Пыхья-Таллинне - должен быть завершен восстановительный ремонт внутриквартальных дорог, то в октябре, когда состоятся выборы, запланирована сдача и нескольких более крупных объектов.
    В октябре планируется открыть реконструированный участок улицы Поска от улицы Везивярава до Нарвского шоссе, реконструированную улицу Выйдуйооксу, отремонтированный участок Нымме теэ от улицы Каяка до Таммсааре теэ, а также завершить восстановительный ремонт дорог на территории столичного зоопарка.
    Кроме того, в октябре откроются две пешеходно-велосипедные дорожки: второй этап велодорожки от Фильтри теэ до Кадриорга и пассажирского терминала в Юлемисте, т.е. участок между улицами Гонсиори и Маяка, который первоначально планировалось открыть уже 15 сентября, а также дорожка между Пярнуским и Вильяндиском шоссе, в маршрут которой должен войти туннель на перекрестке бульвара Вабадузе и Мяннику теэ.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Дефицит рабочей силы: предприниматели просят увеличения иммиграционных квот
Эксперт: пенсионные деньги прошли мимо рынка недвижимости
К муниципальным выборам в столице сдадут около десяти строительных объектов
Инвестор
В ТОП-10 самых дорогих компаний мира не осталось ни одного китайского бизнеса
В десятке самых дорогих компаний мира впервые с 2017 года не осталось ни одной китайской компании - последней свое место в топ-10 потеряла холдинговая компания Tencent, сообщает
В десятке самых дорогих компаний мира впервые с 2017 года не осталось ни одной китайской компании - последней свое место в топ-10 потеряла холдинговая компания Tencent, сообщает
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Эпицентр
Все большие материалы
Конференции и обучение
Конференции и обучение