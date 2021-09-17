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17 сентября 2021 в 11:09 Поделиться:









К муниципальным выборам в столице сдадут около десяти строительных объектов

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В последние недели перед муниципальными выборами, которые состоятся 17 октября, в эстонской столице собираются сдать не менее десятка различных строительных объектов, пишет rus.err.ee.

По данным Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных служб, в сентябре должны быть завершены семь, а в октябре - восемь различных ремонтируемых дорог и строящихся велодорожек.

Если в сентябре в пяти столичных районах - Нымме, Кристийне, Хааберсти, Пирита и Пыхья-Таллинне - должен быть завершен восстановительный ремонт внутриквартальных дорог, то в октябре, когда состоятся выборы, запланирована сдача и нескольких более крупных объектов.

В октябре планируется открыть реконструированный участок улицы Поска от улицы Везивярава до Нарвского шоссе, реконструированную улицу Выйдуйооксу, отремонтированный участок Нымме теэ от улицы Каяка до Таммсааре теэ, а также завершить восстановительный ремонт дорог на территории столичного зоопарка.

Кроме того, в октябре откроются две пешеходно-велосипедные дорожки: второй этап велодорожки от Фильтри теэ до Кадриорга и пассажирского терминала в Юлемисте, т.е. участок между улицами Гонсиори и Маяка, который первоначально планировалось открыть уже 15 сентября, а также дорожка между Пярнуским и Вильяндиском шоссе, в маршрут которой должен войти туннель на перекрестке бульвара Вабадузе и Мяннику теэ.