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    В Италии COVID-паспорт станет обязательным для всех работников

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    С 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии COVID-паспорта - документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Corriere della Sera.

    COVID-паспорт, или Green Pass ("зеленый пропуск") можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус, результат которого действителен в течение 72 часов.
    Работников, которые после 15 октября не предоставят COVID-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без Green Pass, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, следует из текста указа, опубликованного Corriere della Sera.
    На данный момент вакцинацию прошли около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет.

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