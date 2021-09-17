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17 сентября 2021 в 14:03 Поделиться:









В Италии COVID-паспорт станет обязательным для всех работников

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии COVID-паспорта - документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Corriere della Sera.

COVID-паспорт, или Green Pass ("зеленый пропуск") можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус, результат которого действителен в течение 72 часов.

Работников, которые после 15 октября не предоставят COVID-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без Green Pass, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, следует из текста указа, опубликованного Corriere della Sera.

На данный момент вакцинацию прошли около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет.