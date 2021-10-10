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    Канцлер Австрии подал в отставку

    Себастьян Курц (в центре).Фото: VALDRIN XHEMAJ, EPA-EFE

    Самый молодой в истории Австрии канцлер Себастьян Курц в субботу подал в отставку.

    Это произошло на фоне обвинений в подкупе СМИ во время предвыборной кампании 2017 года, пишет "Коммерсант".
    Сам политик заверяет, что невиновен и что его подвела неудачная формулировка в СМС-сообщении. Кризис грозил обернуться вотумом недоверия канцлеру — инициировать его ко вторнику обещала партия «Зеленые», но Себастьян Курц сыграл на опережение.
    «Сейчас нам требуется стабильность. Чтобы выйти из тупика, я хочу освободить кресло, чтобы предотвратить хаос. Моя страна для меня важнее меня самого»,— заявил в субботу Себастьян Курц в ходе короткого выступления по телевидению. Он категорически отверг обвинения в коррупции и подчеркнул: его отставка не равнозначна признанию вины.
    Будучи лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП), Курц предложил себе в преемники нынешнего главу МИД Австрии Александра Шалленберга. Официально приступить к обязанностям канцлера 53-летний дипломат сможет в случае одобрения его кандидатуры партией «Зеленые» — партнером АНП по коалиции. Вице-канцлер и лидер «Зеленых» Вернер Коглер уже дал понять, что может одобрить эту кандидатуру, заметив, что прежде у него складывалось «конструктивное» сотрудничество с господином Шалленбергом. В воскресенье, как было анонсировано, он проведет с ним встречу, на которой обсудит их дальнейшие действия.
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