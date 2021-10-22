Государство планирует отказаться от системы льготных пенсий
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
Министерство социальных дел хочет отказаться от системы льготных пенсий, поскольку у многих ее получателей трудоспособность в действительности не снизилась, пишет ERR.
Список профессий, представители которых могут уйти на пенсию на льготных условиях, Эстония переняла от Советского Союза. Данная пенсия предназначается для людей, чья работа оказывает негативное влияние на здоровье. Для компенсации потери трудоспособности они могут подать заявление на выход на пенсию на пять-десять лет раньше пенсионного возраста.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: