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    Государство планирует отказаться от системы льготных пенсий

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Министерство социальных дел хочет отказаться от системы льготных пенсий, поскольку у многих ее получателей трудоспособность в действительности не снизилась, пишет ERR.

    Список профессий, представители которых могут уйти на пенсию на льготных условиях, Эстония переняла от Советского Союза. Данная пенсия предназначается для людей, чья работа оказывает негативное влияние на здоровье. Для компенсации потери трудоспособности они могут подать заявление на выход на пенсию на пять-десять лет раньше пенсионного возраста.
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