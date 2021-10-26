Майлис Репс лишили депутатской неприкосновенности

Курс акций SAS рухнул после интервью c главой авиакомпании

Акции скандинавской авиакомпании SAS упали сегодня на Стокгольмской фондовой бирже более чем на 13,4%, после того как ее руководитель Анко ван дер Верфф заявил датской газете Finans, что SAS "борется за выживание", и призвал профсоюзы к переговорам, пишет Äripäev.

Акции скандинавской авиакомпании SAS упали сегодня на Стокгольмской фондовой бирже более чем на 13,4%, после того как ее руководитель Анко ван дер Верфф заявил датской газете Finans, что SAS "борется за выживание", и призвал профсоюзы к переговорам, пишет Äripäev.