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    Зафиксировано 2025 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 10 155 первичных тестов на коронавирус, 2025 из них дали положительный результат.

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    Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались шесть человек в возрасте от 47 до 90 лет.
    По состоянию на утро 27 октября в больницах находятся 525 пациентов с коронавирусом.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1407 случаев на 100 000 человек.
    За сутки было введено 7805 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 56,7% жителей Эстонии.
    С понедельника в Эстонии вступили в силу одобренные правительством новые коронавирусные ограничения. Срок их действия - как минимум до 10 января 2022 года.

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