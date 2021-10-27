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27 октября 2021 в 8:13 Поделиться:









Зафиксировано 2025 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 10 155 первичных тестов на коронавирус, 2025 из них дали положительный результат.

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Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались шесть человек в возрасте от 47 до 90 лет.

По состоянию на утро 27 октября в больницах находятся 525 пациентов с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1407 случаев на 100 000 человек.

За сутки было введено 7805 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 56,7% жителей Эстонии.

С понедельника в Эстонии вступили в силу одобренные правительством новые коронавирусные ограничения. Срок их действия - как минимум до 10 января 2022 года.