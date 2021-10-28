Аас: Эстонии необходимы новые шахты и карьеры
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Liis Treimann
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, в Эстонии большой дефицит закладочных материалов, и стране нужны новые шахты и карьеры.
В связи с растягиванием сроков строительства железнодорожной магистрали Rail Baltic, Аас признал, что Эстонии остро необходимы новые шахты и карьеры, поскольку в закладочных материалах нуждается также дорожная сеть, а цены на сырье растут, передает rus.err.ee.
"Потребности в материалах для сооружения магистрали велики, и время нынешних карьеров подходит к концу. Между тем, открытие новых карьеров предполагает долгий процесс, переговоры с местными жителями, а также тщательные исследования окружающей среды", - отметил министр.
Для устранения нехватки закладочных материалов, по словам Ааса, государство ищет возможности при строительстве Rail Baltic использовать в качестве наполнителя горную породу, образующуюся при добыче сланца.
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