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    Аас: Эстонии необходимы новые шахты и карьеры

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Liis Treimann

    По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, в Эстонии большой дефицит закладочных материалов, и стране нужны новые шахты и карьеры.

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    27 августа 2021
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    В связи с растягиванием сроков строительства железнодорожной магистрали Rail Baltic, Аас признал, что Эстонии остро необходимы новые шахты и карьеры, поскольку в закладочных материалах нуждается также дорожная сеть, а цены на сырье растут, передает rus.err.ee.
    "Потребности в материалах для сооружения магистрали велики, и время нынешних карьеров подходит к концу. Между тем, открытие новых карьеров предполагает долгий процесс, переговоры с местными жителями, а также тщательные исследования окружающей среды", - отметил министр.
    Для устранения нехватки закладочных материалов, по словам Ааса, государство ищет возможности при строительстве Rail Baltic использовать в качестве наполнителя горную породу, образующуюся при добыче сланца.

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