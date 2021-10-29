Прибыль Omniva за девять месяцев выросла в четыре раза
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
За первые девять месяцев текущего года государственное почтовое предприятие Omniva получило 12,9 млн евро прибыли, что в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
Оборот концерна в январе-сентябре вырос на 10 млн евро, достигнув 105,8 млн евро, сообщает rus.err.ee.
Одна из причин роста - быстрое увеличение объемов электронной торговли на эстонском рынке, которое позволило предприятию расти, несмотря на общее падение в сегменте международных посылок на 40% из-за изменения европейских правил начисления налога с оборота на посылки из третьих стран.
В сегменте почтовых отправлений в странах Балтии доходы Omniva выросли на 25%, а в сегменте международных отправлений - на 5%, несмотря на налоговые изменения на уровне ЕС. В сегменте информационно-коммерческих услуг, которые оказывает дочерняя фирма концерна Finbite OÜ, доход в третьем квартале вырос на 19% в годовом сравнении.
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