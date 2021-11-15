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dv.ee

15 ноября 2021 в 13:41 Поделиться:









Карис: белорусский диктатор играет человеческими жизнями

Президент Эстонии Алар Карис провел сегодня в Вильнюсе встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом, в ходе которой главы стран Балтии обсудили положение дел на границе Беларуси и Польши.

Встреча президента Эстонии Алара Кариса (крайний слева) с президентами Литвы и Латвии сегодня в Вильнюсе. Фото: Presidendi kantselei

«Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом и НАТО вызывает тревогу из-за действий режима Лукашенко. Диктатор Беларуси играет человеческими жизнями, направляя людей к границе, чтобы реализовать свои политические амбиции», - заявил по этому поводу президент Эстонии.