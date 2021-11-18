  • Поделиться:

    На конференции «Заставь деньги работать!» выступит владелец Freedom Finance

    Основатель Freedom Finance Тимур ТурловФото: Валерий Аяпов

    На инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!», которая пройдет уже 4-го декабря, выступит основатель и мажоритарный акционер холдинга Freedom Finance Тимур Турлов.

    Freedom Holding Corp. является публичной компанией, акции которой торгуются на бирже Nasdaq в США. За два года цена акций холдинга увеличилась почти в 5 раз. Компания специализируется на финансовых, розничных брокерских, консультационных услугах по инвестициям и торговле акциями. Холдинг также предоставляет услуги инвестиционного банкинга и андеррайтинга через свои дочерние компании под брендом Freedom Finance.
    Тимур Турлов является основателем и владельцем Freedom Holding Corp, рыночная капитализация которой в середине ноября 2021 года составляет 4,2 миллиарда долларов. Турлову принадлежит 72,56% холдинга.
    На рынке ЕС Freedom Finance появилась в 2015 году, и, по словам брокера, оборот сделок достигает 10 миллионов в месяц.
    Недавно компания сообщила о планах открыть представительство в Таллинне. Материнская компания Freedom Holding находится в Алма-Ате (Казахстан).
    На конференции Турлов расскажет о своем видении и понимании общерыночных трендов и развитии брокерской индустрии. Выступление пройдет в онлайн-режиме.
    Интервью с основателем Freedom Finance можно почитать здесь.
    Инвестиционная конференция «Заставь деньги работать! Новый мир - новые возможности» пройдет 4-го декабря в Sokos Hotel Viru. Информация и регистрация.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Кредитная фирма, работающая по хитрой схеме, приносит своим хозяевам миллионы
На конференции «Заставь деньги работать!» выступит владелец Freedom Finance
Инвестиционный стратег: деньги потеряли одну из своих важных функций
Инвестор
Rivian по рыночной капитализации обогнал Volkswagen
Рыночная капитализация производителя электромобилей Rivian достигла 153 млрд долларов - с момента выхода компании на биржу она увеличилась вдвое, сообщает Bloomberg.
Рыночная капитализация производителя электромобилей Rivian достигла 153 млрд долларов - с момента выхода компании на биржу она увеличилась вдвое, сообщает Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Нехватка рабочей силы: одного шага недостаточно
В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.
Все мнения
Эпицентр
Предприниматель прилетел из Эстонии в отпуск на Кипр и попал за решетку
Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.
Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение