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Дмитрий Фефилов

18 ноября 2021 в 10:43 Поделиться:









На конференции «Заставь деньги работать!» выступит владелец Freedom Finance

Основатель Freedom Finance Тимур Турлов Фото: Валерий Аяпов

На инвестиционной конференции ДВ «Заставь деньги работать!», которая пройдет уже 4-го декабря, выступит основатель и мажоритарный акционер холдинга Freedom Finance Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. является публичной компанией, акции которой торгуются на бирже Nasdaq в США. За два года цена акций холдинга увеличилась почти в 5 раз. Компания специализируется на финансовых, розничных брокерских, консультационных услугах по инвестициям и торговле акциями. Холдинг также предоставляет услуги инвестиционного банкинга и андеррайтинга через свои дочерние компании под брендом Freedom Finance.

Тимур Турлов является основателем и владельцем Freedom Holding Corp, рыночная капитализация которой в середине ноября 2021 года составляет 4,2 миллиарда долларов. Турлову принадлежит 72,56% холдинга.

На рынке ЕС Freedom Finance появилась в 2015 году, и, по словам брокера, оборот сделок достигает 10 миллионов в месяц.

Недавно компания сообщила о планах открыть представительство в Таллинне. Материнская компания Freedom Holding находится в Алма-Ате (Казахстан).

На конференции Турлов расскажет о своем видении и понимании общерыночных трендов и развитии брокерской индустрии. Выступление пройдет в онлайн-режиме.

Интервью с основателем Freedom Finance можно почитать здесь