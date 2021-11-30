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    Правительство вводит обязанность проходить тест для лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса

    Фото: CC0 Creative Commons

    Правительство вводит с 1 декабря обязанность сдавать тест для лиц, прибывающих в Эстонию из стран, где есть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса - «омикрон». Пока ограничение вводится на две недели, до 15 декабря включительно.

    Премьер-министр Кая Каллас сказала, что цель распоряжения правительства заключается в ограничении широкого распространения штамма "омикрон", пока о нем не будет получено больше научной информации. «В том числе мы ожидаем данных о том, как быстро в действительности распространяется новый штамм и насколько серьезное заболевание он вызывает по сравнению с дельта-штаммом. Вакцинация также приобретает более важное значение, чем раньше. Тем, кто еще не вакцинировался, наконец следует это сделать, а тем, кто ждет бустерную дозу, рекомендуем получить ее при первой возможности. Наша глобальная цель - путем препятствования распространению вируса и далее держать общество максимально открытым», - добавила Каллас.
    Европейский центр профилактики и контроля заболеваний назвал странами риска с точки зрения опасности заразиться штаммом "омикрон" восемь государств Южной Африки: Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Лесото, Свазиленд, Намибию, Мозамбик и Зимбабве. По эпидемиологическим причинам Департамент здоровья добавил в этот список по своему усмотрению Египет и Турцию. По прибытии из всех этих стран, начиная с завтрашнего дня, тестирование проходить обязательно, независимо от того, прибывают ли лица в Эстонию авиарейсом, сухопутным или морским транспортом.
    Лица, прибывающие из стран зоны риска, должны пройти тестирование либо находиться в изоляции.
    В изоляции не должны находиться лица, вакцинированные в течение последних 12 месяцев или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, если они сразу по прибытии в страну пройдут тест ПЦР и получат негативный результат.
    Лица, которые не прошли вакцинацию или не переболели COVID-19, могут при помощи тестирования сократить срок 10-дневной изоляции. Для этого следует пройти первый тест ПЦР незамедлительно по прибытии в Эстонию и повторный тест не раньше, чем на шестой день. Если результаты обоих тестов будут негативными, человек может вернуться к своей повседневной жизни.
    До получения негативного результата теста как вакцинированные, так и невакцинированные лица должны находиться по своему месту жительства или в постоянном месте пребывания.
    Если человек не согласен по прибытии из страны группы риска пройти тест на коронавирус, он должен остаться в самоизоляции на 10 дней.
    Помимо аэропорта, тест можно пройти во всех пунктах тестирования на коронавирус: https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/. Для жителей Эстонии тестирование проводится бесплатно.
    Требование прохождения теста действительно в отношении всех прибывающих и не зависит от способа прибытия в Эстонию. На лиц, проезжающих через Эстонию транзитом, требование тестирования и изоляции не распространяется.
    11 ноября в Ботсване и 14 ноября в Южно-Африканской Республике был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который получил название «омикрон». Штамм имеет в общей сложности больше мутаций, чем дельта-штамм именно в тех регионах, которые связаны с распространением вируса и повторным заражением. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает штамм "омикрон" вызывающим беспокойство. 29 ноября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) порекомендовал странам Европейского союза ввести для прибывающих из стран, где существует высокий риск заразиться штаммом "омикрон", как вакцинированных, так и невакцинированных лиц обязательное прохождение теста ПЦР, а также установить для прибывающих обязательный карантин продолжительностью 7-14 дней.
    Если по прибытии из стран зоны риска омикрон-штамма тестирование для отмены или сокращения изоляции является обязательным, то прибывающим из других стран правительство настоятельно рекомендует пройти ПЦР-тест.
    Коммуникационное бюро Правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку на сайте kriis.ee.

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