Назад 17.03.26, 06:00 Бизнес с «подразделением убийц»: российский партнер эстонской фирмы оказался спонсором секретного центра ГРУ Сверхсекретным подразделением российских спецслужб, занимающимся политическими убийствами и похищениями, руководит олигарх Андрей Бокарев, выяснил The Insider . Это давний бизнес-партнер Максима Ликсутова и совладелец компаний, имеющих тесные связи с Эстонией.

Сверхсекретный центр 795 оказался несколько менее секретным, по данным The Insider, его финансированием занимается Андрей Бокарев (на фото).

Центр 795 – структура российских силовиков, сформированная из элитных офицеров ГРУ и ФСБ, считалась сверхсекретной до марта 2026 года. «Сверхсекретный» Центр 795 оказался несколько менее секретным, чем хотелось его создателям. The Insider известны практически все его сотрудники, место дислокации, спонсоры и проводимые операции», – пишут расследователи.

Структуру создали в конце 2022 года специально для выполнения наиболее репутационно щекотливых заданий Кремля – от военных диверсий до ликвидации оппонентов режима в Европе и США. Один из офицеров центра уже арестован в Колумбии по обвинению в организации похищения людей, критиковавших Путина.

При этом Центр 795 – совершенно обособленное подразделение, глава которого отвечает напрямую перед начальником Генштаба Валерием Герасимовым либо замминистра обороны. Он не входит в структуру ГРУ, хотя в центр вошли многие опытные сотрудники разведки.

Андрей Бокарев, как утверждается в расследовании, оказался не просто «кошельком», а активным организатором новой системы государственных киллеров. Как отмечает расследователь Христо Грозев, Центр 795 стал фактически государственной частной армией. Идейно он появился в середине 2022 года. «Тогда стало ясно, что Путин не выиграл войну быстро, она затягивается, и возникли причины не доверять до конца «Вагнеру» и Пригожину», – поясняет Грозев.

По словам Грозева, именно Бокарев предложил Путину использовать мощности концерна «Калашников» для создания более лояльной и профессиональной альтернативы «Вагнеру». «Бокарев убедил Путина дать «Калашникову» право заниматься этой деятельностью... создав ЧВК с двумя целями: для войны в Украине и для незаметных ликвидаций за границей», – говорит Грозев.

«Бокарев – один из немногих олигархов, кто сохранил право на личные встречи с Путиным без посредников. В 2023–2024 годах он неоднократно посещал резиденцию в Ново-Огарево, где, по словам источников, обсуждал не только поставки вооружений, но и создание «автономных боевых ячеек», которые могли бы действовать за рубежом под корпоративным прикрытием», – пишет The Insider.

Андрей Бокарев убедил Путина дать «Калашникову» право создать ЧВК с двумя целями: для войны в Украине и для незаметных ликвидаций за границей. Христо Грозев журналист-расследователь The Insider

Имея уникальный доступ к госконтрактам, «Калашников» «откатывает» часть заработанного на особые государственные нужды, объясняют расследователи: «Так работала эта схема и с Пригожиным, который финансировал ЧВК Вагнера и фабрику троллей на деньги, полученные в основном от контрактов на поставку питания для Минобороны. После убийства Пригожина контракты на поставки питания перешли к человеку, связанному с Бокаревым. Бокареву же досталась и усадьба Пригожина в Геленджике. Ометим, что до сих пор не установлено, какое именно подразделение спецслужб организовало крушение самолета Пригожина».

Жертвы Центра 795

В отличие от печально известного подразделения 29155 (отравителей Скрипалей), новый центр Бокарева действует более скрытно. Однако расследователи связывают с этой структурой несколько резонансных событий.

Покушения в Европе: Центр подозревают в организации серии «несчастных случаев» с российскими топ-менеджерами и инженерами, бежавшими на Запад после начала войны.

Диверсии на производстве: Группа Дениса Алимова, арестованного в Колумбии, работала над картой целей, включающей оборонные предприятия в странах Восточной Европы, поставляющих снаряды Украине.

Похищения: Основная специализация центра – «возвращение» критиков режима. Именно для этого офицеры центра выезжали в Латинскую Америку, используя подставные документы сотрудников структур Бокарева.