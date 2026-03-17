Бизнес с «подразделением убийц»: российский партнер эстонской фирмы оказался спонсором секретного центра ГРУ

Сверхсекретным подразделением российских спецслужб, занимающимся политическими убийствами и похищениями, руководит олигарх Андрей Бокарев, выяснил The Insider
. Это давний бизнес-партнер Максима Ликсутова и совладелец компаний, имеющих тесные связи с Эстонией.
- Сверхсекретный центр 795 оказался несколько менее секретным, по данным The Insider, его финансированием занимается Андрей Бокарев (на фото).
- Foto: Reuters/Scanpix
Центр 795 – структура российских силовиков, сформированная из элитных офицеров ГРУ и ФСБ, считалась сверхсекретной до марта 2026 года. «Сверхсекретный» Центр 795 оказался несколько менее секретным, чем хотелось его создателям. The Insider известны практически все его сотрудники, место дислокации, спонсоры и проводимые операции», – пишут расследователи.
Структуру создали в конце 2022 года специально для выполнения наиболее репутационно щекотливых заданий Кремля – от военных диверсий до ликвидации оппонентов режима в Европе и США. Один из офицеров центра уже арестован в Колумбии по обвинению в организации похищения людей, критиковавших Путина.
При этом Центр 795 – совершенно обособленное подразделение, глава которого отвечает напрямую перед начальником Генштаба Валерием Герасимовым либо замминистра обороны. Он не входит в структуру ГРУ, хотя в центр вошли многие опытные сотрудники разведки.
Олигархический след и эстонские связи
По данным расследователей, проект Центр 795 получает деньги через олигарха Андрея Бокарева. База подразделения расположена на территории учебного центра концерна «Калашников», совладельцем которого, по данным The Insider, все еще является Бокарев, хотя формально он «продал контрольный пакет своему номиналу Алану Лушникову».
Андрей Бокарев – фигура, хорошо знакомая в Эстонии. Как ранее писали «Деловые ведомости»
, он на протяжении десятилетий является ключевым партнером семьи бывшего жителя Эстонии, а ныне вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. Несмотря на санкции и войну эстонская фирма Татьяны Розэ (бывшей Ликсутовой, в российских документах он Росэ) TOR Property
продолжает поддерживать деловые отношения с компаниями, имеющими отношение к Бокареву.
Война и санкции – не помеха бизнесу
Три года назад «Деловые ведомости» ужеподробно разбирали
, как эстонский бизнес бывшей жены Ликсутова остается каналом связи с российскими олигархами, которых связывали с «измайловской» ОПГ.
С тех пор в структурах собственности ничего не поменялось, кроме фамилии основной владелицы: Татьяна отказалась от фамилии бывшего мужа и взяла фамилию Розэ. Ей по-прежнему на 100% принадлежит таллиннская TOR Property
, сфера деятельности которой – «финансовые инвестиции, транспортные услуги и торговая деятельность, главным образом на территории России». По состоянию на 31 декабря 2024 года (последние доступные данные. - прим. ред.) эта материнская компания владела акциями и долями в российском ООО «Ворлдвайд Инвест» и «Дельта Транс Инвест». Эти компании в России напрямую связаны с Андреем Бокаревым – они вместе владеют железнодорожным шаттлом в аэропорты «Аэроэкспресс» и компанией «Астек». ДВ перепроверили эти данные по свежим выпискам из Единого реестра юридических лиц России – они актуальны на 16 марта 2026 года.
Но если три года назад речь шла о сотрудничестве с олигархами (кроме Андрея Бокарева в партнерах значится и Искандер Махмудов), то данные The Insider выводят это партнерство на новый уровень. Теперь речь идет о связи формально эстонского бизнеса с предпринимателем, финансирующим подразделение, ответственное за заказные убийства.
ЧВК Бокарева
Андрей Бокарев, как утверждается в расследовании, оказался не просто «кошельком», а активным организатором новой системы государственных киллеров. Как отмечает расследователь Христо Грозев, Центр 795 стал фактически государственной частной армией. Идейно он появился в середине 2022 года. «Тогда стало ясно, что Путин не выиграл войну быстро, она затягивается, и возникли причины не доверять до конца «Вагнеру» и Пригожину», –поясняет
Грозев.
По словам Грозева, именно Бокарев предложил Путину использовать мощности концерна «Калашников» для создания более лояльной и профессиональной альтернативы «Вагнеру». «Бокарев убедил Путина дать «Калашникову» право заниматься этой деятельностью... создав ЧВК с двумя целями: для войны в Украине и для незаметных ликвидаций за границей», – говорит Грозев.
«Бокарев – один из немногих олигархов, кто сохранил право на личные встречи с Путиным без посредников. В 2023–2024 годах он неоднократно посещал резиденцию в Ново-Огарево, где, по словам источников, обсуждал не только поставки вооружений, но и создание «автономных боевых ячеек», которые могли бы действовать за рубежом под корпоративным прикрытием», – пишет The Insider.
Андрей Бокарев убедил Путина дать «Калашникову» право создать ЧВК с двумя целями: для войны в Украине и для незаметных ликвидаций за границей.
Христо Грозев
журналист-расследователь The Insider
Имея уникальный доступ к госконтрактам, «Калашников» «откатывает» часть заработанного на особые государственные нужды, объясняют расследователи: «Так работала эта схема и с Пригожиным, который финансировал ЧВК Вагнера и фабрику троллей на деньги, полученные в основном от контрактов на поставку питания для Минобороны. После убийства Пригожина контракты на поставки питания перешли к человеку, связанному с Бокаревым. Бокареву же досталась и усадьба Пригожина в Геленджике. Ометим, что до сих пор не установлено, какое именно подразделение спецслужб организовало крушение самолета Пригожина».
Жертвы Центра 795
В отличие от печально известного подразделения 29155 (отравителей Скрипалей), новый центр Бокарева действует более скрытно. Однако расследователи связывают с этой структурой несколько резонансных событий.
Покушения в Европе: Центр подозревают в организации серии «несчастных случаев» с российскими топ-менеджерами и инженерами, бежавшими на Запад после начала войны.
Диверсии на производстве: Группа Дениса Алимова, арестованного в Колумбии, работала над картой целей, включающей оборонные предприятия в странах Восточной Европы, поставляющих снаряды Украине.
Похищения: Основная специализация центра – «возвращение» критиков режима. Именно для этого офицеры центра выезжали в Латинскую Америку, используя подставные документы сотрудников структур Бокарева.
Несмотря на прямые доказательства связи с ГРУ, статус Андрея Бокарева в Европе остается неоднозначным. Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландияуже ввели
против него персональные ограничения. При этом Бокарев до сих пор не включен в общий санкционный список ЕС.
