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    Одобрена детальная планировка нового квартала около таллиннского Kaubamaja

    Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

    Министерство финансов одобрило детальную планировку квартала между таллиннским Kaubamaja и торговым центром Solaris.

    Квартал будет охватывать территорию возле улиц Эстония пст., Каубамая, Рявала пст. и Театри вяльяк, пишет rus.err.ee.
    Если раньше участок между парком Таммсааре и бывшей Художественной академией планировалось частично провести под землей, то теперь от этого плана отказались.
    По словам главы Таллиннского департамента городского планирования Ивари Раннама, многофункциональный квартал оживит центр города: в нем будут как коммерческие, так и жилые площади: «Например, появится возможность перестроить и расширить существующие здания, построить дополнительные здания, насчитывающие до восьми этажей, а также от одного до 12 этажей. А к библиотеке Таллиннского университета планируется пристройка».

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