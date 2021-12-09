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    Местные самоуправления смогут самостоятельно устанавливать камеры контроля скорости

    Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

    Рийгикогу одобрил предоставление права городам и волостям на установку камер контроля скорости. На средства, выделенные с дохода со штрафов, местное самоуправление сможет, например, приобретать системы автоматического наблюдения за дорожным движением, покрывать расходы на обслуживание таких систем или приобретать новые приборы. Выделенные средства также можно использовать в целях повышения безопасности движения иными способами, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

    Согласно закону, установка и использование автоматических систем надзора за дорожным движением на дорогах местных самоуправлений будет производиться при сотрудничестве трех сторон. Задача местных самоуправлений – приобретение и обслуживание устройств. Транспортный департамент будет заниматься базой данных автоматических систем надзора за дорожным движением и предоставлять данные в инфосистему полиции. В задачи Департамента полиции и пограничной охраны входит письменное предупредительное производство.
    Закон также установит требования к месту установки систем автоматического надзора за дорожным движением. Для поиска подходящего места для автоматических камер контроля скорости местное самоуправление должно обратиться в Департамент полиции и пограничной охраны и Транспортный департамент. Согласно закону, выбранное место должно являться опасным участком дороги, который невозможно обезопасить иными мерами. Решение выносит Департамент полиции и пограничной охраны.
    Также закон повысит ставку предупредительного штрафа, то есть штрафа, назначенного автоматической системой надзора за дорожным движением, с 190 до 300 евро, а максимальная ставка штрафа с целью воздействия будет повышена с 80 до 100 евро. Ставка предупредительного штрафа не повышалась с момента ее создания 12 лет назад. Помимо этого, законопроект внесет поправку, согласно которой Налогово-таможенный департамент сможет более просто и эффективно взыскать штрафы с целью воздействия без привлечения судебного исполнителя.
    Закон уточняет, что извещения о штрафе отправляются заказным письмом с извещением о получении, если получение извещения, отправленного электронным путем, не было подтверждено в течение 15 дней с момента отправки. Ранее заказное письмо необходимо было отправлять, если получатель извещения не подтверждал его получение и не оплачивал штраф в течение трех дней. Поправка позволяет более гибко оплачивать штраф, извещать о получении штрафа и пересылать его в случае, если нарушение совершил не владелец автомобиля или ответственный пользователь. Также в таком случае остается достаточно времени для того, чтобы оспорить штраф.

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