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    Суд вынес обвинительные приговоры по коррупционному делу о вывозе мусора в Таллинне

    Марго Томингас (справа) и Кайдо Лаанъярв на заседании суда. Фото: Liis Treimann

    Таллиннский окружной суд решил, что Марго Томингас и Кайдо Лаанъярв помогали бывшему вице-мэру Таллинна, центристу Арво Сарапуу, в нарушении ограничения деятельности в сфере обращения с отходами в столице, пишет rus.err.ee.

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    Окружной суд в четверг аннулировал оправдательный приговор, вынесенный Харьюским уездным судом 31 августа, и признал Томингаса и Лаанъярва виновными: Томингаса приговорили к уплате штрафа в 9870,40 евро, а Лаанъярва - к штрафу в 2490 евро.
    "Окружной суд согласился с версией обвинения, согласно которой Томингас, Лаанъярв и отвечавший за обращение с отходами Сарапуу на основании совместного плана действий создали теневую фирму Baltic Waste Management OÜ для участия в тендерах по вывозу отходов в Таллинне. Участие теневой фирмы в конкурсах, финансирование и управление фирмой посредством Лаанъярва организовал зять бывшего вице-мэра Томингас, чтобы скрыть коррупционное соглашение и тем самым приобрести служащую личным интересам прибыль", - отметила госпрокурор Инна Омблер.
    Окружной суд не стал рассматривать вопрос о вине скончавшегося прошлой весной Арво Сарапуу, поскольку в его отношении уголовное производство прекратили еще в декабре 2018 года по принципу оппортунитета. Томингас и Лаанъярв не признают себя виновными и могут в течение 30 дней оспорить решение суда через Госсуд.

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