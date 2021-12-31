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Полина Волкова

31 декабря 2021 в 11:31 Поделиться:









Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года

Полина Волкова, Ярослав Тавгень, Эльконд Либман, Дмитрий Фефилов Фото: ДВ

Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.

Ответ на вопрос "какое событие для вас стало ключевым в уходящем году?" у каждого свой. Редакция ДВ - не исключение. Политический обозреватель Эльконд Либман, журналист Ярослав Тавгень, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и главный редактор Полина Волкова собрались в студии, чтобы сложить свои впечатления от 2021-го и ожидания к 2022-му в единую картинку.

Какие события нас порадовали, какие встревожили, а какие вызывают вопросы - слушайте в итоговом подкасте ДВ: