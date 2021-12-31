  • Поделиться:

    Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года

    Полина Волкова, Ярослав Тавгень, Эльконд Либман, Дмитрий ФефиловФото: ДВ

    Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.

    Ответ на вопрос "какое событие для вас стало ключевым в уходящем году?" у каждого свой. Редакция ДВ - не исключение. Политический обозреватель Эльконд Либман, журналист Ярослав Тавгень, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и главный редактор Полина Волкова собрались в студии, чтобы сложить свои впечатления от 2021-го и ожидания к 2022-му в единую картинку.
    Какие события нас порадовали, какие встревожили, а какие вызывают вопросы - слушайте в итоговом подкасте ДВ:

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года
С наступающим Новым годом!
Больше, быстрее, богаче: самые популярные ТОПы 2021 года
Инвестор
Девелопер Hepsor расширяет деятельность в Латвии
Дочерняя компания эстонского девелопера Hepsor приобрела проект развития коммерческой недвижимости в Латвии, сообщает Äripäev.
Дочерняя компания эстонского девелопера Hepsor приобрела проект развития коммерческой недвижимости в Латвии, сообщает Äripäev.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Дмитрий Шеволдаев: как климатическая политика влияет на бизнес
Как меняется климатическая политика? Как это в перспективе повлияет на бизнес? Мнение менеджера по консультационным услугам и сделкам аудиторской компании KPMG Baltics Дмитрия Шеволдаева.
Как меняется климатическая политика? Как это в перспективе повлияет на бизнес? Мнение менеджера по консультационным услугам и сделкам аудиторской компании KPMG Baltics Дмитрия Шеволдаева.
Все мнения
Эпицентр
Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение