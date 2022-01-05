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dv.ee

5 января 2022 в 9:52 Поделиться:









Зафиксирован 1491 новый случай коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За сутки в Эстонии было сделано 8632 первичных теста на коронавирус, 1491 тест дал положительный результат.

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По состоянию на утро 5 января в больницах страны находится 231 пациент с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались два человека.

За сутки была введена 5521 доза вакцины, первую дозу получил 771 человек. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 61,5%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 912,8 случая на 100 000 жителей.