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    Зафиксировано 1497 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 10040 первичных тестов на коронавирус, 1497 тестов дали положительный результат.

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