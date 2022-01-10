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    Сеэдер: Эстонии нужна реформа рынка электроэнергии

    Председатель партии "Отечество" и депутат Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.Фото: Liis Treimann

    Энергетический кризис довел Эстонию до необходимости провести реформу рынка электроэнергии, заявил председатель партии «Отечество» и депутат Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.

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    «Недавно люди получили шокирующие счета за электричество, и абсолютно ненормальная, бюрократическая и запутанная система подачи ходатайств о получении компенсаций четко показывает, что нам нужна реформа рынка электроэнергии», – написал Сеэдер в социальных сетях, передает rus.err.ee.
    По его мнению, Эстонии нужна реформа рынка электроэнергии: «После такой реформы люди будут свободны покупать электроэнергию вне биржи, и государство будет компенсировать производителям цены на квоты CO2. В этом случае цена для обычных потребителей составит 50 евро за МВт/ч (5 центов за КВт/ч), что в несколько раз дешевле, чем текущая цена", – считает Сеэдер.
    Кроме того, политик уверен, что нынешняя ситуация приведет к обеднению среднего класса: «При нынешних ценах на электроэнергию это не только проблема для людей, живущих на грани бедности. Это ситуация, которая ведет к обнищанию семей с детьми и среднего класса Эстонии».

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