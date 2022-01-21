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21 января 2022 в 8:51 Поделиться:









США обвинили четырех белорусских чиновников в воздушном пиратстве

По данным властей США, обвиняемые сфабриковали сведения об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, вынудив экипаж экстренно приземлиться в Минске вместо Вильнюса. Фото: ANDRIUS SYTAS

Четверым гражданам Беларуси предъявлены обвинения в США в связи с принудительной посадкой рейса Ryanair в аэропорту Минска в мае 2021 года, сообщается на сайте американского Минюста.

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В обвинительном заключении, переданном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, подозреваемыми в воздушном пиратстве названы глава «Белаэронавигации» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючиц и двое сотрудников белорусского КГБ (один идентифицирован только по имени и отчеству как Андрей Анатольевич, инициалы второго неизвестны) - все они сейчас находятся на территории Беларуси, передает «Медуза».

По данным властей США, обвиняемые сфабриковали сведения об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, вынудив экипаж экстренно приземлиться в Минске вместо Вильнюса. Это было сделано для того, чтобы задержать журналиста-диссидента Романа Протасевича, говорится в пресс-релизе Минюста.

Каждому из обвиняемых грозит от 20 лет до пожизненного заключения в США.