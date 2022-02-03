Президент США Байден объявил об уничтожении лидера ИГИЛ
Американский спецназ провел рейд на территории Сирии, в ходе которого был убит лидер джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщает ABC News.
Президент США Джо Байден.Фото: CHERISS MAY, Reuters/Scanpix
Как заявил президент США Джо Байден, контртеррористическая операция в сирийской провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией проводилась по его приказу, передает ABC News.
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