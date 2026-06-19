Назад Серые схемы ресторанов в Таллинне: деньги в пакетике и предпринимательский счет Зарплата наличными в пакетике или на Revolut без всяких гарантий – довольно распространенная история в сфере питания, говорят ДВ источники на рынке. Иначе кафе не свели бы концы с концами.

Объявление на CVkeskus выглядело как обычная вакансия курьера — примерно то же, что предлагает Wolt, когда налоги работник должен платить сам через предпринимательский счет, рассказывает Алексей (имя изменено. - прим. ред.). Молодой человек искал официальную работу в Таллинне и решил попробовать устроиться в популярную DodoPizza. Схема с использованием счета была довольно привлекательна: «Для меня предпринимательский счет выглядит самым дешевым в плане налогов вариантом. Платишь 20%. Или, если подключена вторая ступень, то платится еще сверху 2%... но вниз еще 1,5% добавляется из уплаченного социального налога. То есть технически подоходный получается 18,5%».

Но официально устроиться не удалось – работодатель не только не взял на себя социальные отчисления, отказавшись принять его в штат, но и не следил за отчислениями со стороны сотрудника. Алексею предложили переводить оплату на Revolut, но у него возникли технические проблемы с этой платформой. «Я спросил у управляющего пиццерии: что же делать? Говорит: ну вообще у нас некоторые получают наличными, – рассказывает он. – Выдают в пакетике».

В отделе кадров ситуация не прояснилась. «Я спросил – а как же налоги, там же надо будет декларировать. HR-ка мне сказала: налоги – это вообще ответственность сотрудников», – говорит Алексей.

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Трудовая инспекция знает о проблеме. «Такие ситуации случаются, но скорее на небольших предприятиях общественного питания. Проблема заключается в обязательственно-правовом договоре, который заключают вместо трудового, в ситуации, когда работник не понимает, какие последствия этот договор будет иметь для него в будущем, – комментирует специалист по коммуникациям ТИ Даяана-Джессика Вахер.

В заведениях общественного питания в 2025 году было завершено 128 разбирательств Трудовой инспекции, а в 2026 году — 24.

«Проблема “зарплаты в конвертах” по-прежнему актуальна в секторе общественного питания», – подтверждает руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии Ауне Мария Марьяпуу. Особенно остро вопрос встает летом, когда нанимают сезонных работников.

«Мы заметили, что иногда хотя бы часть заработной платы выплачивается сотрудникам наличными. Что само по себе не запрещено, но даже такую ​​заработную плату необходимо правильно декларировать и уплачивать с нее налоги. Если вся заработная плата не задекларирована и трудовые налоги не уплачены, то это является скрытой выплатой заработной платы. Однако в ходе проверок мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда заработная плата выплачивается через банковский счет, а не наличными, с целью уклонения от уплаты социальных налогов. Например, в пояснениях к переводам используются вводящие в заблуждение обоснования, работникам выплачивается заработная плата через личный банковский счет руководителя и т. д.», – рассказывает она.

Для ухода от соцналогов все чаще используют не через наличные, а банковские переводы. В пояснениях к ним пишут что-то, вводящее в заблуждение, используют личный счет руководителя и т. д. Ауне Мария Марьяпуу руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента

При этом серые зарплаты – это не только проблема для людей, но и потери для госбюджета. «Предполагаемые налоговые потери от «заработной платы в конвертах», вызванные компаниями сектора общественного питания, в 2025 году составили 5,1 млн евро. Это приблизительно 4% от общих налоговых потерь от «заработной платы в конвертах», – рассказывает Марьяпуу. И ситуация ухудшается.

«По сравнению с 2024 годом потери от «заработной платы в конвертах» в секторе общественного питания увеличились на 18%, – говорит Марьяпуу. – Соответственно, согласно нашему анализу рисков, налоговые потери, вызванные “зарплатой в конвертах” в секторе общественного питания, в последние годы увеличились. Поэтому в летний период мы уделяем повышенное внимание налоговым рискам, связанным с сезонными работниками, и их предотвращению. Это делается как для защиты прав и возможностей наемных работников на справедливую зарплату и связанные с ней льготы, так и для обеспечения честной конкуренции между предпринимателями».

5 млн евро потерял госбюжет на серых схемах общепита в 2025 году.

Чиновники, ответственные за наполнение бюджета, используют риск-ориентированный подход. То есть проверки проводятся в первую очередь в отношении тех компаний, где статистика уже показывает высокий риск уклонения от уплаты налогов. «За последние два года НТД провел такие проверки, связанные, в частности, с рисками неуплаты налогов с зарплаты, в отношении почти 1000 лиц. В ходе этих проверок было выявлено дополнительных налоговых обязательств на сумму более 16,1 млн евро», – рассказывает Марьяпуу. Но это не только предприятия сферы питания.

Выдать компанию может неуплата… НСО! «Компании необходимы финансы, чтобы выплатить так называемую “черную” зарплату, и один из способов их получить - это в том числе сокрытие оборота. Поэтому риск выплаты “зарплаты в конверте” может также выявить сокрытие оборота, в ходе которого также был неуплачен НСО государству», – объясняет Марьяпуу.

Что делать работникам?

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«В системе электронных услуг э-НТД работник может проверить, зарегистрировал ли работодатель их трудовые отношения и должным ли образом задекларировал зарплату. Если окажется, что зарплата не была задекларирована или данные неверны, мы рекомендуем сначала связаться с работодателем и попросить его исправить данные. Если работодатель не исправит данные, работник может обратиться в МТА по адресу [email protected] », – напоминает Марьяпуу.

«Следует отметить, что если зарплата в конверте принимается осознанно, как работодатель, так и работник несут ответственность за выполнение своих налоговых обязательств. Получение зарплаты в конверте не освобождает работника от обязанности уплаты подоходного налога, - подчеркивает она. - Если работодатель выплатил зарплату, но не задекларировал ее и не уплатил соцналоги, работник должен сам задекларировать полученный доход и уплатить с него подоходный налог. Информацию о возможных случаях получения заработной платы в конверте можно отправить в НТД через веб-форму, по телефону или электронной почте. Более подробные инструкции по отправке информации доступны на веб-сайте НТД».

Предпринимательский счет – хороший легальный вариант. Однако он подходит не всегда, напоминают в НТД: «Предпринимательский счет не используется в ситуациях, когда фактически существует трудовой договор. Если человек работает в основном под управлением и контролем работодателя, и работа соответствует характеристикам классического трудового договора, то трудовые отношения должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством. В таком случае использование предпринимательского счета нецелесообразно, поскольку это не позволяет избежать налоговых обязательств, возложенных на работодателя законом».

Также работник имеет право сообщить о нарушении закона в Трудовую инспекцию по электронной [email protected] , напоминает Вахер. «Инспекция не разглашает личность лица, сообщившего о нарушении, и не указывает во время проверки, на основе какой полученной информации она начата», – заверяет она.

Но заставить вашего работодателя оформить вас официально, не может даже она. «Трудовая инспекция не может обязать работодателя нанять конкретного человека или заключить трудовой договор. В то же время в ходе проверки инспекция может установить, например, что правовые отношения, оформленные в виде договора в соответствии с обязательственным законом, по своему фактическому содержанию соответствуют трудовым отношениям. В таком случае работодатель обязан соблюдать требования Закона о трудовых договорах», – заключает Вахер.