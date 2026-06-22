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Список: 42 акции, подорожавшие более чем на 100% за год

ИИ-бум привел к тому, что число акций, подорожавших более чем на 100% за год, значительно выросло по сравнению с прежними годами, гласит анализ Morningstar.
Некоторые бумаги выросли в цене более чем на 1000% за последние 12 месяцев, например, акции компании SanDisk, работающей на рынке полупроводников.
  • Некоторые бумаги выросли в цене более чем на 1000% за последние 12 месяцев, например, акции компании SanDisk, работающей на рынке полупроводников.
  • Foto: Reuters/Scanpix
«Многие из крупнейших победителей — это поставщики „кирок и лопат“ для индустрии искусственного интеллекта: производители чипов, устройств памяти и оборудования для дата-центров», — отметил стратег Morningstar Дэн Лефковиц.
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