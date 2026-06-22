Список: 42 акции, подорожавшие более чем на 100% за год

Некоторые бумаги выросли в цене более чем на 1000% за последние 12 месяцев, например, акции компании SanDisk, работающей на рынке полупроводников.
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«Многие из крупнейших победителей — это поставщики „кирок и лопат“ для индустрии искусственного интеллекта: производители чипов, устройств памяти и оборудования для дата-центров», — отметил стратег Morningstar Дэн Лефковиц.
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В последнее время мне на глаза попалось сразу несколько недорогих софтверных компаний. Но покупать их акции я так и не стал: вместе с низкой ценой возник вопрос, не отберет ли ИИ вскоре значительную часть их бизнеса. Но рассмотрим, какие компании рискуют больше других.
Дебютировавшая на бирже SpaceX вызвала большой интерес и у эстонских инвесторов. У клиентов LHV покупки, связанные со SpaceX, составили почти 90% сделок, а в Lightyear эта акция стала самой покупаемой как в Эстонии, так и в Европе.