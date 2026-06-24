Миллиардный проект Alexela под вопросом. «Есть риск, что станцию не построят»
Глава Alexela Марти Хяэль рассказал, что сигналы от политиков и партий по поводу поддержки гигантской гидроаккумулирующей станции в Палдиски различаются. Гарантийный механизм, который устроил бы всех, найти не удалось.
Весной этого года в Южном порту Палдиски открыли многофункциональный причал.
Foto: Liis Treimann
«Риск, что гидроаккумулирующую станцию не построят, есть. Пока окончательное инвестиционное решение не принято, ничего определенного ведь нет», – сказал Хяэль в передаче радио Äripäev «Energiatund». «У нас нет очень точной информации, на основании которой можно было бы сделать какие-то конкретные выводы», – признал он.
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Мегапроект СПГ-терминала стоимостью полмиллиарда евро, который планируют крупные предприниматели, может превратить Палдиски в центр энергетической инфраструктуры Эстонии. Однако у масштабных амбиций пока остается целый ряд нерешенных вопросов.
Но есть надежда, что к весне цены все-таки снизятся
Биржевая цена на электроэнергию сегодня утром достигла 1000 евро за мегаватт-час, что в несколько раз выше всех последних рекордов. При этом, по мнению специалистов, 1000 евро за мегаватт-час – это отнюдь не предел: нынешней зимой нас могут поджидать и более неприятные сюрпризы. Однако в долгосрочной перспективе есть надежда, что нынешние невиданные цены все-таки начнут снижаться.