В Пекине сегодня открываются зимние Олимпийские игры
В столице Китая в условиях пандемии в пятницу открываются зимние Олимпийские игры 2022 года, сообщает BBC News.
Норвежский прыгун с трамплина Мариус Линдвик участвует в зимних Олимпийских играх в Пекине.Фото: Matthias Schrader, AP Photo
Зимняя олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в ходе соревнований будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта, информирует BBC News.
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