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    Количество предложений на рынке вторичного жилья начало расти

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    После прошлогоднего "ралли" в сфере недвижимости и шокирующего удара, нанесенного в начале года ценами в энергетической сфере, в Таллинне и Тарту наблюдается постепенное повышение количества предложений на вторичном рынке, пишет rus.err.ee.

    В самой низкой точке активности, отмечавшейся на рубеже 2021 и 2022 года, на таллиннском рынке "подержанных" квартир на продажу было выставлено 1177 квартир и в Тарту – 263 квартиры, то теперь эти показатели составляют соответственно 1278 и 315, отметила аналитик Pindi Kinnisvara Кайри Теэсалу.
    "В качестве причины обычно принято указывать некоторый спад, который, как правило, приходится на рождественский и новогодний период, но в этот раз этого нельзя сказать, поскольку праздники пришлись точно на выходные дни. Реальная же причина заключается в том, что из-за высоких цен на недвижимость сократилось количество покупателей, и вследствие различных обстоятельств увеличилось количество продавцов (погоня за прибылью, затраты на энергию и пр.). Однако мы верим, что количество предложений будет и дальше постепенно расти, и в скором будущем покупателям уже не придется делать отчаянные попытки переиграть друг друга в ходе аукционов", – добавила аналитик.

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